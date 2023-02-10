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Baf bölgesinde kıyıya vuran gagalı balinalardan 6’sının öldüğü tespit edildi

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Kıbrıs’ın kuzey sahillerinde karaya vuran gagalı balinaların ardından, Güney Kıbrıs’ta, Baf sahillerine de aynı türden balinaların vurduğu ve balinaların 6’sının öldüğü haber verildi.
Baf bölgesinde kıyıya vuran gagalı balinalardan 6’sının öldüğü tespit edildi

Rum haber kaynaklar, Güney Kıbrıs Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Birimi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Baf’ın kuzey sahillerinde (Poli- Yalya-Argaka) dün bilimsel isimleri “Ziphius cavirostris” olan 4 gagalı balinanın karaya vurduğunu duyurdu.

Bölgeye intikal eden Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Birimi personeli aynı zamanda vatandaşların yardımıyla 3 yetişkin balinanın denize geri gönderildiğini, 4’üncü balinanın ise öldüğü kaydedildi. Şu ana kadar Baf kıyılarında 6 ölü balina tespit edildiği haber verildi.

Ölü tespit edilen balinalardan bazılarının dün denize geri gönderilen balinalar olabileceği belirtildi.

Bilim adamları ve Balıkçılık Dairesi yetkilileri, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremin Kıbrıs açıklarında bulunan balinaların yönlerini kaybetmesine ve karaya vurmalarına sebep olmuş olabileceğini düşünüyor.

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