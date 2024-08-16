Baf, CSKA 1948 Sofya krşısında galip

Baf FC, Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ikinci maçında "Alfamega Stadyumu" CSKA 1948 Sofya, CSKA'yı 4-0 yendi, ilk maçtaki 1-2'lik galibiyetini tersine çevirdi ve Konferans Ligi Play-off turuna katılmayı garantiledi.
Baf, Furtado'nun ikinci uyarısının ardından ilk yarıda CSKA 1948 Sofia karşısında 10 kişiyle oyundan atılırken, 90'+7'de Derrick Lukassen, Juan Carlos Carcido'nun takımını 1-0 öne geçiren golü atarak Gordion düğümünü çözdü.
Uzatmalara'nın Baf ile oynadığı maçta, 92'nci dakida Jaja ile 2-0, 98'inci sikada Anderson ile 3-0'ı bulurken, 117'nci sikada Daskalov'un kendi kalesine attığı golle skor 4-0 oldu.
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