Baf direnişi ve direniş sırasında şehit düşenler, düzenlenen törenle anıldı.

Güzelyurt’taki Baf Şehitliğinde gerçekleştirilen törene, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı bakan ve milletvekilleri, komutanlar, kurum kuruluş yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı.Ardından saygı duruşu ve saygı atışı ile devam etti.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gazi Baf Dayanışma Derneği Temsilcisi Türkay Tokel, 9 Mart 1964’te Baf’ta yaşanan direniş hakkında bilgi vererek, 9 Mart’ın sadece bir gün adı değil Baf’ın şanlı direnişinin adı olduğunu söyledi.

Tokel, 9 Mart’ta yaşananların bir daha yaşanmamasını dileyerek, dernek olarak başlattıkları çalışmalar çerçevesinde Güzelyurt’ta yeni bir şehitler anıtı için Mayıs ayında temel atma noktasına geldiklerini açıkladı.

Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen de Kıbrıs Türklerinin adada özgür yaşaması için canlarını feda eden şehitlerin asla unutulmayacağını kaydederek, Baf Türkleri’nin Rum saldırıları karşısında kahramanca direndiğini ve düşmana dur dediğini vurguladı.

Tören şiir okunmasıyla sona erdi.