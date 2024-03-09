Baf direnişi ve şehitler törenle anıldı

Baf Direnişi’nin 60’ncı yıl dönümü ve bu direnişte şehit düşenler için Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel , bazı bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

Törende Şehitlikteki anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

-Tatar

Törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, bugün KKTC olarak Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devletine sahip olmayı ve burada özgürlük ve güven içerisinde yaşamayı, şehitlere ve verilen soylu mücadeleye borçlu olduklarını kaydetti.

Tatar, söz konusu dönemi ve nereden nereye gelindiğini hatırlamak, uluslararası camiaya mesaj vermenin en doğru hareket olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü'nün egemen bir halk olarak varlığını sürdürebilmesinin altında yatan nedeni soranlara verilecek cevabın “verilen soylu mücadeleler, ödenen acı bedeller ve şehitler” olduğunu kaydeden Tatar, şehitlerin unutulamayacağını ifade etti.

Tatar, Makarios hükümetinin, 4 Mart 1964’te Birleşmiş Milletlerin, Kıbrıslı Rumları Kıbrıs’ın yegane temsilcisi olarak gören kararından cesaret alarak, Baf’ta da Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar başlattığını, bu saldırılar karşısında Baf’ta verilen mücadelenin Kıbrıs Türkü'nün şanlı direnişinde yerini aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, hala daha Kıbrıs Türkü’nü, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama etmek, uzun vadede de Kıbrıs Türk varlığını sona erdirmek, anavatan Türkiye ile olan bağları koparmak için oyunlar oynandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi ile yakın zamanda yapacağı görüşmede de, Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden müzakere masasına asla oturmayacaklarını söyleyeceğini belirtti.

Kıbrıs Türklerinin, Annan Planı'na evet demesi halinde izolasyonların kaldırılacağı yönünde verilen sözlerin de tutulmadığına işaret eden Tatar, “Hala daha her türlü spor, ticari, ekonomik ve direk uçuşlar da dahil engellemelerle karşı karşıya kalan Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye’nin desteğiyle kendisine yakışır şekilde yoluna devam etmektedir’ dedi.

Kıbrıs Türkü'nün eşit egemenliğinin teyidi verilmeden müzakere masasına oturmanın anlamı olmadığını belirten Tatar, bir anlaşma olacaksa 2 devletin işbirliğiyle olabileceğini, KKTC Devletinin o anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini, bunu Anavatan’ın da desteğiyle anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

KKTC’nin içte yaşadığı sıkıntılara rağmen, meclisi, hükümeti, bağımsız yargısı ve tüm kurum kuruluşlarıyla güçlenmeye devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dünyasının en güneyindeki bu bağımsız Türk devletini en iyi şekilde geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

-Dökmen

Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Baf Türklerinin Rum saldırıları karşısında kahramanca direndiğini ve düşmana dur dediğini, Baf’ta verilen mücadelenin Kıbrıs Türkü’nün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi.

-Tokel

Gazi Baf Dayanışma Derneği Temsilcisi Türkay Tokel de 9 Mart 1964’te Baf’ta yaşananların gençler tarafından okunması ve devletine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Tokel, Dernek olarak başlattıkları çalışmalar çerçevesinde yeni şehitler anıtı projesinin bitme noktasına geldiğini kaydetti.

Törende, şiirler de okundu.