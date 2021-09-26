Baf Havaalanı Hangarındaki “Gizemli” Uçak Tek Değil…

BM Güvenlik Konseyi’nin Libya’ya 2011’de uygulamaya başlattığı silah ambargosunun delinmesinde kullanılmış iki uçak nedeniyle, Konsey’in uzmanlar raporunda 9 defa Güney Kıbrıs adının geçtiği bildirildi.

Politis, “PC-6 İç Savaş Bitmeden Önce Kıbrıs’tan Geçti… Güvenlik Konseyi’nin Libya İle İlgili Uzmanlar Raporunda Adamıza Atıflar… İkinci Modifiye Uçak da Kıbrıs’la İlintili… Hafter Güçleri İle Çalışıyordu” başlık ve spotlarıyla aktardığı habere iki tam sayfasını ayırdı.

Gazeteye göre 8 Mart 2021 tarihli uzmanlar raporuna göre Güney Kıbrıs Baf Havaalanı’ndaki hangarda bulunan Thrush 510G ile değil, Hafter güçleri hesabına çalışan Pilatus PC-6 (ikisi de modifiye edilmiş) uçağı nedeniyle Libya’daki iç savaşa ve silah ambargosunun ihlal edilmesine “dolaylı veya pasif” müdahil oldu.

Habere göre her iki uçağın sahibi de, savaş bölgelerine paralı hizmet vermesiyle tanınan ABD ordusunun veteran SAT komandolarından Eric Prince. Küçük, hafif, helikopter kolaylığında iniş-kalkış yapabilen ve ZZZZ kodu ile uçtuğu için Eurocontrol’e bildirilmeyen uçaklar “Airborn Technologies” isimli Avusturya şirketi tarafından, kanatlarının altına her türlü hava koşulunda (gece-gündüz) düşman pozisyonlarını sapmasız tespit edebilen, gece şartlarında HD görüntü alabilen (termal kameralar), düşman mevkilerinin koordinatlarını bulabilen, topladığı verileri anında aktarabilen ve düşman kuvvetlerinin izlediği güzergahı da mükemmel doğrulukta gösterebilen ileri teknoloji ürünü donanımla ve silahla modifiye edildi.

Güvenlik Konseyi uzmanlar grubu Birleşik Arap Emirlikleri’nde kayıtlı görünen PC-6’nın 19 Eylül 2019’dan 29 Aralık 2020’ye kadar, hiçbir uçuş kuralını yerine getirmeden, yasadışı olarak Libya’ya silah taşıdığı ambargoyu ihlal ettiğini raporlarında bildirdi.

Raporda PC-6’nın, General Hafter’in işi olarak anılan ve özel görevler yapan “Project Opus” isimli iyi finanse edilmiş şirketle bağlantısı olduğu, Project Opus’un, biri, arkasında Libya’ya silah ambargosunu ihlal eden PC-6’nın sahibi Erick Dean Prince’in bulunduğu L-6 FZE isimli BAE şirketi olan üç yatırım şirketiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Gazete Alman medyasını kaynak göstererek Project Opus şirketinin arkasında “Türkiye’nin Libya’ya silah ambargosunu kırmasını engellemeyi hedefliyor” gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Malta, Libya, Angola, Bontsuana, Güney Afrika ve ABD’nin bulunduğunu da kaydetti.

Rusya’nın, Suriye’deki üssü Khmeymim üzerinden Hafter güçlerine binlerce ton silah ve mühimmat sağladığı saptamasının yer aldığı raporda Rus uçaklarının Suriye’deki üsse taşıdığı silah ve mühimmatın buradan Libya’ya taşındığı 505 sorti yapıldığını, bir uçağın 2020 içinde 23 bin 328 ton silah ve mühimmat taşıdığının saptandığı kaydedildi. Uçakların, Avrupa Hava Sahası’na girişleri açısından uçuş planlarının EUROCONTRO’e doğrudan bildirilmediği ancak, bölge ülkelerinin savaş uçakları kalkış yaptıkları yeri beyan etmemek için “ZZZZ” kodunu kullandıklarından, geçişlerinin Rum Hava Trafik Kontrol makamı tarafından fark edildiği vurgulandı.