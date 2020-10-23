  • BIST 1.203
  • Altın 489,732
  • Dolar 7,9592
  • Euro 9,4225
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

Baf Havalimanı’nda, valizlerinde bulunan gümrüksüz sigara ve tütün yüzünden tutuklandılar

» »
5 Kıbrıslı Türk’ün salı akşamı Baf Havalimanı’nda, valizlerinde bulunan gümrüksüz sigara ve tütün yüzünden tutuklandığı bildirildi.
Baf Havalimanı’nda, valizlerinde bulunan gümrüksüz sigara ve tütün yüzünden tutuklandılar

Fileleftheros gazetesi, 5 Kıbrıslı Türk’ün Londra’ya gitmek üzere Baf Havalimanı’na gittiklerini ve valizlerinde yapılan aramada, 522 karton gümrüksüz sigara ile 25 kilo gümrüksüz tütün bulunduğunun tespit edildiğini yazdı.
Gazete, 5 Kıbrıslı Türk’ün bu ürünlerin gümrüğünü ve kesilen cezayı ödeyemediklerini, bu nedenle de tutuklandıklarını kaydetti.

 

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney’de hellim ismini kullanan iki şirketin dava süreci devam ediyor22 Ekim 2020 Perşembe 13:26
  • Tam 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi!22 Ekim 2020 Perşembe 13:25
  • Pasaport skandalını araştırmak adına 40 kişi işe alınacak22 Ekim 2020 Perşembe 13:25
  • Anastasiadis adının skandala karışması durumunda istifa edeceğini açıkladı22 Ekim 2020 Perşembe 13:16
  • Güney Kıbrıs'ta 127 yeni vaka21 Ekim 2020 Çarşamba 19:01
  • Anastasiadis: Üçlü format Türkiye'yi hedef almıyor21 Ekim 2020 Çarşamba 16:52
  • 8’inci Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır Zirvesi Tamamlandı21 Ekim 2020 Çarşamba 16:34
  • Miçotakis ve Anastasiadis Tatar’ın Müzakere Masasına, “Bugüne Kadar Ortaya Koyduğu Tezlerle Gelmemesini” Umuyor21 Ekim 2020 Çarşamba 14:41
  • Bm Genel Sekreteri “Gayri Resmi Beşli Konferanstan Önce Ön Anlaşma İstiyor” İddiası21 Ekim 2020 Çarşamba 13:21
  • Larnaka’daki kanalizasyon çalışmaları esnasında antik eserler tespit edildi21 Ekim 2020 Çarşamba 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti