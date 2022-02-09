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Baf Polis Karakolu’ndan kaçan ve kuzeye geçtiklerinden şüphelenilen iki tutuklu aranıyor

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Baf Polis Karakolu’ndan kaçan ve kuzeye geçtiklerinden şüphelenilen iki tutuklu aranıyor
Baf Polis Karakolu’ndan kaçan ve kuzeye geçtiklerinden şüphelenilen iki tutuklu aranıyor

Baf Merkez Polis Karakolu'na bağlı gözaltı merkezinden geçen cumartesi sabaha karşı kaçmayı başaran firari Kıbrıs’ın güneyinde tüm aramalara rağmen bulunamadı.

İki firarinin kuzeye kaçmış olma ihtimali değerlendiriliyor.

Kıbrıs Rum Emniyet Müdür Yardımcısı Michalis Ioannou Salı sabahı yaptığı açıklamada, polisin kaçaklardan birinin bir  tanıdığının kaldığı bir daireye baskın düzenlediğini ve görünüşte çalıntı mallardan oluşan bir hazine ortaya çıkardığını söyledi.

Dairede ayrıca bulundurulması yasak olan bir hava silahı ve çok sayıda av tüfeği de bulundu.

Her ikisi de Yunan pasaportu taşıyan ve 40'tan fazla araba ve ev soygunu yapmakla suçlanan Rus Alexandros Sarkisides ve 34 yaşındaki Ernai Kozmiov’un gözaltı merkezinin acil çıkış kapısı açık bırakılarak kaçtığı ve bunun da gözaltı merkezi içinden yardım almış olabilecekleri sorusunu doğurduğu belirtiliyor.

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