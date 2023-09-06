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Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü binasında silah ve darp!

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Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü binasında silah ve darp!
Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü binasında silah ve darp!

04.09.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta Dörtfener sokak üzerinde bulunan Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü binası içerisinde meydana gelen korkutmak maksadıyla silah taşımak, ciddi darp, tecavüzi alet taşımak ve sarhoşluk olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı M.K.(E-30), Ö.O.(E-23) ve C.B.(E-29)’nin ülkede çalışma izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Bahse konu şahısların iş vereni R.K.(E-36) hakkında ise idari para ceza kesilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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