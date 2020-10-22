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Baf ve Limasol’da 23.00 sonrası sokağa çıkma yasağı

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Limaasol ve Baf’ta bazı yeni kısıtlamalara gidilmesine karar verdiğini duyuran haber kaynakları, ülke genelinde geçerli olacak olan önlemleri şöyle sıraladı;
Baf ve Limasol’da 23.00 sonrası sokağa çıkma yasağı

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda, mevcut önlemlerin artırılmasına aynı zamanda Limasol ve Baf’ta bazı yeni kısıtlamalara gidilmesine karar verdiğini duyuran haber kaynakları, ülke genelinde geçerli olacak olan önlemleri şöyle sıraladı;

“1. Maske kullanımının 12 yaş üzeri herkes için spor yapanlar haricinde dış mekanlarda zorunlu olması,

2. Kamusal alanlarda ve evlerde 10’dan fazla kişinin bir araya gelmemesi,

3. Yeme içme alanlarında iç mekanda en fazla 75, dış mekanda ise en fazla 150 kişi bulunması,

4. Yeme içme alanlarında bir masada 6’dan fazla kişinin oturmaması,

5. Kilise ayinlerinin Başpiskoposluğun direktiflerine göre yapılması,

6. Spor müsabakalarının seyircisiz oynanması,

7. Tiyatro ve sinemalarda doluluk oranının yüzde 50 olması,

8. Düğün ve vaftiz törenlerinde kokteyl partileri ve kutlamaların yasaklanması,

9. Perakende satış yapan işletmelerin ve eczanelerin sabah 9’a kadar yalnızca 60 yaş üzeri ve özel gereksinimli kişilere hizmet vermesi”

Habere göre, Limasol ve Baf için geçerli olacak olan önlemler ise şöyle;

“1. Yeme içme alanlarının gece 22.30’a kadar hizmet vermesi,

2. Acil sağlık sebepleri veya iş amaçlı gidiş gelişler haricinde sokağa çıkmanın 23.00’dan itibaren yasaklanması,

3. 18 yaş altı çocukların akşamları yaptığı tüm faaliyetlerin (spor, sosyal vb) yasaklanması,

4. Bu iki şehirde de 18 yaş altı tüm spor müsabakalarının askıya alınması”

Önlemlerin yarından itibaren 9 Kasım’a kadar geçerli olacağı belirtilirken, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in de halka önlemlere uymaları çağrısında bulunduğu ifade edildi

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