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Baf’a bağlı Peya'da cinayet: Eniştesini av tüfeğiyle vurdu

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Baf’a bağlı Peya’da dün akşam meydana gelen olayda bir kişi, eniştesini av tüfeğiyle vurdu.
Baf’a bağlı Peya'da cinayet: Eniştesini av tüfeğiyle vurdu

Baf’a bağlı Peya’da dün akşam yaşanan olayda, 50 yaşındaki Yunan asıllı bir kişi kız kardeşinin 44 yaşındaki eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

“Sigmalive” haber sitesinde yer alan habere göre, Peya’da dün akşam aile üyeleri evde eğlenirken, eşi ve kız kardeşiyle tartışmaya başlayan saldırgan, tartışmaya müdahale etmeye çalışan 44 yaşındaki Stelyos Stilyanu’yu av tüfeğiyle başından vurarak ölümüne sebep oldu.

Polis tarafından tutuklanan 50 yaşındaki şahıs suçunu itiraf etti. Baf Mahkemesi'ne çıkarılan şahıs hakkında 8 gün tutukluluk emri verildi.

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