Baf'da balkon çöktü: 3 yaralı

Sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
Sabahın erken saatlerinde balkon çöktüğünde gençler balkonda uyuyorlardı.
Balkonun çökmesiyle birlikte alt katların balkonları da çökerken, enkaz doğrudan aşağıda park halindeki bir arabada büyük hasara yol açtı.
İlk incelemelere göre, çöküşün, balkonların demir ve betonunun korozyonundan kaynaklandığı anlaşılıyor.
Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, kurumumuza yaptığı açıklamada, bu apartmanda sekiz kişinin yaşadığını belirterek, şehirde yabancıların yığıldığı 30 ila 40 eski binanın daha olduğunu vurguladı.
Kaynak: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu
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