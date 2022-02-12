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Bafetimbi Gomis 1365 gün sonra Galatasaray formasıyla sahada

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Bafetimbi Gomis 1365 gün sonra Galatasaray formasıyla sahada
Bafetimbi Gomis 1365 gün sonra Galatasaray formasıyla sahada

Galatasaray'ın ara transferde renklerine kattığı Bafetimbi Gomis, 1365 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkıyor.

Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i açıklandı. Ara transferde kadroya çağrılan Bafetimbi Gomis de 11'de yer aldı.

Futbola Fransa'nın Sporting Toulon takımında başlayan 36 yaşındaki oyuncu, 2000 yılında transfer olduğu Saint Etienne altyapısında gelişimine devam etti ve yakaladığı çıkışla ilk A takımı tecrübesini burada yaşadı.

Fransa’da St. Etienne, Lyon, Marsilya gibi önemli kulüplerde başarılı performanslar ortaya koyan Gomis, ilk yurt dışı tecrübesini Swansea City’de yaşasa da kariyerinin ilklerini Galatasaray’da deneyimledi.

Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, aynı zamanda kariyerindeki ilk şampiyonluk ve ilk gol krallığını Galatasaray’da yaşadı. Gösterdiği bu performansla Süper Lig’de bir sezonda bir takımla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Fenerbahçeli Alex de Souza’nın (28) elinden alan Fransız forvet, bu istatistiğiyle kulüp tarihine geçti.

Galatasaray’daki başarılı döneminin ardından Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, bu takımda 3,5 yıllık kariyerinde 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Bu 3,5 yıllık performansıyla Suudi Arabistan lig tarihinin en golcü dördüncü futbolcusu olan Gomis, bu sezon ise 17 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

Gomis, profesyonel kariyerinde 715 maçta 327 gol attı.

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