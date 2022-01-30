Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da!

Galatasaray, Bafetimbi Gomis transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Al Hilal'le yollarını ayıran Fransız golcüyle 6 ay + 1 senelik anlaşma sağladı.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon santrfor sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılar, gündeminin ilk sırasına aldığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in transferini bitirdi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden renklerine bağladı. Fransız golcüyle 6 ay + 1 senelik anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların resmi açıklamayı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUĞU GETİRMİŞTİ

2017/2018 sezonunda Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Gomis, 42 maçta 32 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı. Öte yandan Fransız golcü, 29 golle Süper Lig tarihinde fileleri en çok havalandırarak krallığa ulaşan isim konumunda bulunuyor.

"GÜLÜMSEMEM HER ŞEYİ AÇIKLIYOR"

Galatasaray'a yeniden dönen Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi haberi aldığınız o an... Gülümsemem her şeyi açıklıyor" ifadelerini kullandı.