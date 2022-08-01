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Baf’ın Hloraka köyünde baltalı bıçaklı saldırı gerçekleşti

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Baf’ın Hloraka köyünde bir apartman dairesinde yaşayan Nijeryalı kişi, hırsızlık amacıyla evine giren başka bir Nijeryalı’nın baltalı ve bıçaklı saldırısına uğradı.
Baf’ın Hloraka köyünde baltalı bıçaklı saldırı gerçekleşti

Baf’ın Hloraka köyünde Cumartesi gece yarısı meydana gelen baltalı bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. Filelefheros ve diğer gazetelere göre, saldırıya maruz kalan Nijeryalı'nın polise başvurduğunu açıkladı.

CEP TELEFONU ÇALINDI

Saldırıya uğrayan kişinin 350 Euro değerindeki telefonunun çalındığı ve saldırıya maruz kalan kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralanan şahıs, zanlıdan şikayetçi olduğu haberde yer verildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Filelefheros ve diğer gazeteler, saldırganın yakalandığını ve tutuklandığını yazdı.

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