Baf’ın Hloraka köyünde baltalı bıçaklı saldırı gerçekleşti

Baf’ın Hloraka köyünde Cumartesi gece yarısı meydana gelen baltalı bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. Filelefheros ve diğer gazetelere göre, saldırıya maruz kalan Nijeryalı'nın polise başvurduğunu açıkladı.
CEP TELEFONU ÇALINDI
Saldırıya uğrayan kişinin 350 Euro değerindeki telefonunun çalındığı ve saldırıya maruz kalan kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralanan şahıs, zanlıdan şikayetçi olduğu haberde yer verildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Filelefheros ve diğer gazeteler, saldırganın yakalandığını ve tutuklandığını yazdı.
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