 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.244
  • Altın 146,602
  • Dolar 3,4400
  • Euro 4,0874
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAMerkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim

Bafra bölgesi taksicileri eylem hazırlığında

» »
Bafra bölgesi taksicileri eylem hazırlığında
Bafra bölgesi Taksicileri hükümete öfke kusuyor. Karpaz’ın çeşitli bölgelerinden gelen 40 taksici sürekli olarak dağıtılan Turistik T izni ile bölgedeki otellere yolcu taşınmasına ve otellerin dışarıdan taksi çağırmasına tepki gösteriyor.

DÜRÜST’TEN OTELE GELİN GÖRÜŞELİM ÇAĞRISINA RED

Bayramın birinci günü Artemis Otel’e giden Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile görüşme talebinde bulunan taksicileri otele çağıran Dürüst’ün çağrısına red cevabı veren ve otele gitmeyen taksiciler Dürüst’ün taksi durağına gitmemesi üzerine görüşme yapmadıkları öne sürülüyor.

TAKSİCİLER ZORDA

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada Bafra bölgesinde otellere yönelik bir taksi durağı var. Bu taksi durağında Karpaz bölgesinin değişik yerlerinden gelip ekmek parası için çalışan 40 taksici var. Ancak son zamanlarda gollifa gibi turistik T izni dağıtmaları bu insanların sorunlarını daha da büyüttü. Bu insanlar uzun zamandır korsan taksicilerle uğraşmaları yanında bazen otellerin dıştan taksi çağırmaları ile de sıkıntılı. özellikle son verilen turistik T izinleri ile gerek Rum tarafından gerekse Ercan’dan otellere yolcu taşımacılığı yapan bu araçlardan bölge taksicileri çok rahatsız dedi.

BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDULAR

Ayni kaynak taksicilerin söylemlerine göre bayramın birinci günü Kemal Dürüst, makam aracı Artemis otele gelip gitmiş. Bakandan görüşme isteğinde bulunmuşlar. Bakan kendilerini otele çağırmış onlarda gitmemiş. Otel ile taksi durağı arası 60 metre. Dün Osman Kırşan oraya gidip bu insanları dinledi. Çok kızgın ve asabiler. Osman Kırşan’dan konuyu Başbakana aktarmasını istediler. Yarın  büyük bir eylem yapmaya hazırlanıyorlar ifadesinde bulundu..

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bafra bölgesi taksicileri eylem hazırlığında14 Eylül 2017 Perşembe 13:27
  • YKP, TDP'yi ziyaret etti: Türkiye'nin insafına terk edilmiş bir süreç var14 Eylül 2017 Perşembe 13:09
  • Plakalar konusunda “GERİ VİTES”!!14 Eylül 2017 Perşembe 13:05
  • YDP: Polis, garibana başka, arkası kalın olana başka davranırsa güvenilirliğini kaybeder14 Eylül 2017 Perşembe 12:49
  • İzcan: “Ortasından bölünmüş küçücük adada iki saat olmaz”14 Eylül 2017 Perşembe 12:46
  • Lefke Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladı14 Eylül 2017 Perşembe 10:30
  • Başbakan Yardımcısı Denktaş'a mesaj var14 Eylül 2017 Perşembe 09:25
  • Ertuğruloğlu, Maronit Başpiskopos Soueif'i kabul etti13 Eylül 2017 Çarşamba 16:31
  • Din Görevlileri Birliği, Talip Atalay’ın görevden alınma girişimine karşı çıktı13 Eylül 2017 Çarşamba 16:27
  • Volkan Gazetesi iddiası Eroğlu yeni hükumet kurdurmaya çalışıyor13 Eylül 2017 Çarşamba 15:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti