Bafra bölgesi taksicileri eylem hazırlığında

Bafra bölgesi Taksicileri hükümete öfke kusuyor. Karpaz’ın çeşitli bölgelerinden gelen 40 taksici sürekli olarak dağıtılan Turistik T izni ile bölgedeki otellere yolcu taşınmasına ve otellerin dışarıdan taksi çağırmasına tepki gösteriyor.

DÜRÜST’TEN OTELE GELİN GÖRÜŞELİM ÇAĞRISINA RED

Bayramın birinci günü Artemis Otel’e giden Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile görüşme talebinde bulunan taksicileri otele çağıran Dürüst’ün çağrısına red cevabı veren ve otele gitmeyen taksiciler Dürüst’ün taksi durağına gitmemesi üzerine görüşme yapmadıkları öne sürülüyor.

TAKSİCİLER ZORDA

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada Bafra bölgesinde otellere yönelik bir taksi durağı var. Bu taksi durağında Karpaz bölgesinin değişik yerlerinden gelip ekmek parası için çalışan 40 taksici var. Ancak son zamanlarda gollifa gibi turistik T izni dağıtmaları bu insanların sorunlarını daha da büyüttü. Bu insanlar uzun zamandır korsan taksicilerle uğraşmaları yanında bazen otellerin dıştan taksi çağırmaları ile de sıkıntılı. özellikle son verilen turistik T izinleri ile gerek Rum tarafından gerekse Ercan’dan otellere yolcu taşımacılığı yapan bu araçlardan bölge taksicileri çok rahatsız dedi.

BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDULAR

Ayni kaynak taksicilerin söylemlerine göre bayramın birinci günü Kemal Dürüst, makam aracı Artemis otele gelip gitmiş. Bakandan görüşme isteğinde bulunmuşlar. Bakan kendilerini otele çağırmış onlarda gitmemiş. Otel ile taksi durağı arası 60 metre. Dün Osman Kırşan oraya gidip bu insanları dinledi. Çok kızgın ve asabiler. Osman Kırşan’dan konuyu Başbakana aktarmasını istediler. Yarın büyük bir eylem yapmaya hazırlanıyorlar ifadesinde bulundu..