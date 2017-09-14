Bafra Bölgesi taksicileri eylem yapıp lastik yaktı!

Karpaz’ın çeşitli bölgelerinden gelen 40 taksici sürekli olarak dağıtılan Turistik T izni ile bölgedeki otellere yolcu taşınmasına ve otellerin dışarıdan taksi çağırmasına tepki göstererek bugün eylem gerçekleştirdi.

Bafra bölgesi Taksicileri hükumete öfke kustu. Karpaz’ın çeşitli bölgelerinden gelen 40 taksici sürekli olarak dağıtılan Turistik T izni ile bölgedeki otellere yolcu taşınmasına ve otellerin dışarıdan taksi çağırmasına tepki göstererek bugün eylem gerçekleştirdi.

Bafra taksi şoförlerinin gerçekleştirdiği eylemde araba lastikleri yakılırken, eylemde gergin anlar yaşandı. Eylem sırasında kaçak yolcu taşıyan Vito marka Turistik araçlara tepki gösteren ve geçişlerine izin vermeyen Bafra Taksi Durağı şoförleri ile 9+1 T izni olan ve otellerden yasalara aykırı olarak, izinsiz yolcu taşıyan şoförler arasında arbede yaşandığı öğrenildi.

Taksi şoförleri şoförleri eylem sırasında pankart açıp Polisi de kaçak yolcu taşıyan şoförler aleyhinde işlem yapmaya davet etti.