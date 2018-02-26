Bafra bölgesinde yangın kundaklama

Bafra bölgesinde bulunan ve yapımı devam eden Zafer Otel'e ait inşaatın içerisinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Bafra bölgesinde bulunan ve yapımı devam eden Zafer Otel'e ait inşaatın içerisinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam saat 21.30 raddelerinde Bafra’da, Bafra Turizm Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan Zafer İnşaat Ltd. Şirketine ait Otel inşaatı alanı içerisinde bulunan üzerleri izolasyonlu branda ile kapalı 12 X 20 metre ve 4 X 8 Metre ebatlarındaki birbirine bitişik durumdaki malzeme depoları, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülmek sureti ile kasten yakılarak kundaklanmıştır.

Yangın İskele ve Yeşilköy İtfaiye Şubeleri tarafından söndürülmüştür. Yangın neticesinde malzeme depoları içerisindeki miktarları henüz tespit edilemeyen ahşap yer parkesi, PVC boru, kereste, izolasyon malzemesi, cam aynalar, jeneratör aküleri ve elektrik malzemesi tamamen yanmıştır. Zarar ziyan tespiti bilahare yapılacaktır. Soruşturma devam etmektedir.