Bafra-Çayırova anayolunda feci kaza:1 ağır yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam, saat 20:15 sıralarında, Bafra – Çayırova anayolu üzerinde, Mehmetçik’te sakin İlhan Yokuşoğlu (E-25), yönetimindeki NE 821 plakalı motosiklet ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Palmiye Restorant’ın duvarına çarptı
Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İlhan Yokuşoğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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