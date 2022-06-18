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Bafra-Çayırova anayolunda feci kaza:1 ağır yaralı

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Bafra-Çayırova anayolunda feci kaza:1 ağır yaralı
Bafra-Çayırova anayolunda feci kaza:1 ağır yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam, saat 20:15 sıralarında, Bafra – Çayırova anayolu üzerinde, Mehmetçik’te sakin İlhan Yokuşoğlu (E-25), yönetimindeki NE 821 plakalı motosiklet ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Palmiye Restorant’ın duvarına çarptı

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Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İlhan Yokuşoğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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