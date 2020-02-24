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Bafra-Çayırova anayolundaki kazada iki kişi yaralandı

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Bafra-Çayırova anayolundaki kazada iki kişi yaralandı
Bafra-Çayırova anayolundaki kazada iki kişi yaralandı

Bafra-Çayırova anayolunda bu sabah saat 04.00 civarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 78 mg alkollü içki tesiri altındaki Onur Deniz Demirkaya, yönetimindeki CJ 430 plakalı araç ile Çayırova’dan Bafra’ya doğru seyrettiği sırada sağ şeride geçerek o esnada karşı istikametten gelen Nail Ater yönetimindeki FR 202 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Onur Deniz Demirkaya ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sezgin Çelik Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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