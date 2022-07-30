Bafra deresinde görülen balık ölümleri hakkında açıklama geldi

Hayvancılık Dairesi, Bafra Deresinde görülen balık ölümleri ile ilgili incelemede bulundu.Daire personeli tarafından su numuneleri alınarak mikrobiyolojik inceleme için Devlet Kimya Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Mehmetçik Belediyesi ekipleri ile bölgede yapılan ilk incelemelerde, derenin sığ ve durağan olduğu, su sıcaklığının 38,5 derecelerde olduğu ve özellikle sığ alanda çözünmüş oksijen miktarının oldukça düşük olduğu gözlenmiştir.

Kimyasal kirlilik (ilaç, zehir, pestisit vs) ihtimalinin çok düşük olduğu ancak bölgedeki paket arıtmatesislerinde yaşanabilecek herhangi bir taşkınlık ve/veya arıza veya aksaklığın doğrudan dereyi etkileyeceği de açıkça görülmektedir. Konu ile ilgili olarak Çevre Dairesi ekiplerinin de eş zamanlı çalışma başlattığı görülmüştür.

Ölü balıkların toplatılması için Mehmetçik Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatılmış olup, analiz sonuçlarının alınmasına müteakip ayrıca gerekli açıklama kamuoyu ile paylaşılacaktır.