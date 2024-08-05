BAFRA GIDA LTD. Direktörü Gazi Akıncı: Boş olan bu binada molehiya kurutalım

Bafra Gıda LTD. Direktörü Gazi Akıncı, eski Ercan Terminal Binası hakkında öneride bulundu. Gazi Akıncı, “Yerli üretime destek” notuyla birlikte kullanılmayan binada üreticilerin molehiya kurutabileceğini belirtti.
Bafra Gıda LTD. Direktörü Gazi Akıncı, eski Ercan Terminal Binası hakkında öneride bulundu. Gazi Akıncı, “Yerli üretime destek” notuyla birlikte kullanılmayan binada üreticilerin molehiya kurutabileceğini belirtti.
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