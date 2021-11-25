  • BIST 1.814,59
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.9558
  • Euro 13.4213
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Bafra Zeytin & Zeytinyağları Direktörü Gazi Akıncı Dünya Zeytin Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

» »
Bafra Zeytin & Zeytinyağları Direktörü Gazi Akıncı Dünya Zeytin Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bafra Zeytin & Zeytinyağları Direktörü Gazi Akıncı Dünya Zeytin Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ülkemizin zeytin ve zeytin  ürünleri alanında en önemli firmalardan olan Bafra Zeytin & Zeytinyağları firmasının Direktörü Gazi Akıncı “Dünya Zeytin Günü”nü kutlayaran, dünyada zeytinciliğin önemine vurgu yaptı:

 

Akıncı: Zeytincilik sektörüne gerekli önem verilmelidir

Bafra Zeytin & Zeytinyağları Direktörü Gazi Akıncı “Dünya Zeytin Günü”nü kutlayarak ülkemizde ve dünyada zeytinciliğin önemine vurgu yaptı. Kıbrıs’ta zeytincilik sektörüne gerekli önem verilmesi gerektiğini belirten Akıncı, zeytinin kutsal bir ürün olduğunu üç kutsal kitapta da ismi geçtiğini belirtti.

 

Akıncı: İç piyasa talebi karşılanmalı ve ihracata odaklanılmalıdır

Yerli zeytinimizin kıymeti bilinerek ağaç sayısı artırılmalıdır diyen Bafra Zeytin & Zeytinyağları Direktörü Gazi Akıncı “Diğer taraftan çakıstes, siyah zeytin ve zeytinyağı üretimi de teşvik edilerek artırılmalıdır.  Hem iç piyasa talebi karşılanmalı hem de ihracata odaklanılmalıdır.” dedi.

 

“Yerli üret, yerli tüket”

Yerli üretim ve tüketim konularına değinen Akıncı, “Üretim ile birlikte öncellikle ürettiğimizi tüketmeliyiz. Üretilen tüketilmez ise üretimin devamlılığı olmaz. Halkımızın bunun bilincinde olması önemlidir. Devletin de ekonomik politikaları bu yönde belirleyerek gerekli fonları sağlaması ve gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Üretimin ve yerli tüketimin dengelenmesi ülkemize ve ekonomimize istikrar getirir” dedi.

 

Akıncı:  İcraatlar yetersizdir

Akıncı, “İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar bir kez daha yerli üretimin önemini ortaya koymuştur. Yaklaşık iki yıldır covid-19 sürecinde yaşadığımız olumsuzluklar ve aynı şekilde kurlardaki aşırı yükselişler dışarıya bağlı olan ekonomimizi çok olumsuz etkilemiştir. Bu süreçlerde zaman zaman yerli üretime destek versekte icraat anlamında çok yol kat edilmemiştir.” dedi.

 

“Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur”

Üretmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduğunu belirten Akıncı, yerli üretimde bütün sektörler için aynı hassasiyeti göstermelisi gerektiğini, tarım ve sanayi ürünleri, inşaat sektörü, mobilya sektörü, konfeksiyon sektörü vb. tüm sektörlerde gerekli adımların atılması gerektiğine değindi. Üretimin istihdam sağladığını, katma değeri artırdığını ve ülke tanıtımında da büyük rol sahibi olduğunu belirtti. Üretimin gıda sektöründe kaliteli, doğal, Kıbrıs lezzetine, damak tadına ve kültürüne uygun olması gerektiğinin altını çizerek sözlerine son verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi asla geçmeyen 10 besin!23 Kasım 2021 Salı 16:23
  • Dünyanın en iyi peyniri seçildi! Zeytin çekirdeği külünden yapılıyor...22 Kasım 2021 Pazartesi 22:30
  • Northernland’tan önemli dijital pazarlama başarısı: "3 ayda 2.2 milyon kişiye ulaştık"22 Kasım 2021 Pazartesi 18:56
  • BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin aşı hakkında önemli açıklama yaptı!21 Kasım 2021 Pazar 20:31
  • Osmanlı döneminde yaşanan aşırı hava olayları tarihi belgelerde!21 Kasım 2021 Pazar 20:13
  • Mertekçi ; Şube Bankacılığı dönemi kapanıyor, dijital bankacılık dönemi başlıyor.21 Kasım 2021 Pazar 17:57
  • Çocuklar haklarını oyun eşliğinde öğreniyoır20 Kasım 2021 Cumartesi 11:04
  • Uzaydaki kozmonot, son 6 asrın en uzun Ay tutulmasını fotoğrafladı! İşte o fotoğraf...19 Kasım 2021 Cuma 22:33
  • Merak edilen sır ortaya çıktı! "Kansersiz ve uzun yaşama" nasıl sahipler?19 Kasım 2021 Cuma 22:06
  • Türkiye’de yaşayan İngilizler, pahalı buldukları ‘"tek" şeyi açıkladılar!19 Kasım 2021 Cuma 21:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti