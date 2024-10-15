Bafra'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

15 Ekim 2024 sabahı, saat 06.00 sıralarında Bafra’da Thalassa Beach Resort önünde meydana gelen trafik kazasında, Ferhat Bilici (21) yönetimindeki FD 121 plakalı araç, doğu istikametinden batıya doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak otelin çevre duvarına çarptı.
Kazanın, sürücünün 239 mlgr alkollü içki tesiri altında ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle gerçekleştiği bildirildi. Araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Oğul (21), hafif şekilde yaralandı ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından, araç sürücüsü Ferhat Bilici tutuklanırken, polis soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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