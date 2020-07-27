Bafra’da arkadaşının burnunu kıran kişi tutuklandı

Bafra’da dün S.K.(E-45), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşı E.Ş.’yi .(K-50) ciddi şekilde darp ederek, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.
Adı edilen tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Bafra’da dün S.K.(E-45), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşı E.Ş.’yi .(K-50) ciddi şekilde darp ederek, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.
Adı edilen tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.