Bafra’da Cesedi Bulunan Şahsın Kimliği Belirlendi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Bafra Oteller bölgesinde, kayalıklar üzerinde bulunan erkek şahsa ait cansız bedenin Yeşilköy’de sakin Mehmet YAMAN (E-27) olduğu tespit edilmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Bafra Oteller bölgesinde, kayalıklar üzerinde bulunan erkek şahsa ait cansız bedenin Yeşilköy’de sakin Mehmet YAMAN (E-27) olduğu tespit edilmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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