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Bafra’da Cesedi Bulunan Şahsın Kimliği Belirlendi

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Bafra’da Cesedi Bulunan Şahsın Kimliği Belirlendi
Bafra’da Cesedi Bulunan Şahsın Kimliği Belirlendi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Bafra Oteller bölgesinde, kayalıklar üzerinde bulunan erkek şahsa ait cansız bedenin Yeşilköy’de sakin Mehmet YAMAN (E-27) olduğu tespit edilmiştir.

 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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