Bafra'da depo açıp 252 çift ayakkabı çaldılar, 6 kişi tutuklandı!

31.05.2020-01.06.2020 tarihleri arasında, Bafra’da, Ökkeş TOSUN’a ait deponun kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden çeşitli markalardaki konfeksiyon ve ayakkabılardan, 252 çift ayakkabı, 353 adet bayan el çantası, 64 adet cüzdan ve 791 adet çocuk takımları çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede olarak zanlı olarak görülen M.S.(E-22), B.B.(E-25), B.T. (E-24), O.F.(E-26), H.S.B. (E-56) ve M.Y. (E-38) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.