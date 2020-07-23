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Bafra’da, depodan konfeksiyon ve ayakkabı çaldığı düşünülen 7 kişi tutuklandı

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Bafra’da, depodan konfeksiyon ve ayakkabı çaldığı düşünülen 7 kişi tutuklandı
Bafra’da, depodan konfeksiyon ve ayakkabı çaldığı düşünülen 7 kişi tutuklandı

Bafra’da, Ökkeş Tosun’a ait depodan çeşitli markalarda, 252 çift ayakkabı, 353 bayan el çantası, 64 cüzdan ve 791 çocuk takımı çaldığı düşünülen 7 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 31 Mayıs- 1 Haziran tarihlerinde meydana gelen olayın, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.S.(E-22), B.B.(E-25), B.T. (E-24), O.F.(E-26), H.S.B. (E-56)  ve M.Y. (E-38) tutuklandı.

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