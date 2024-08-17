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Bafra'da iş kazası: 21 yaşındaki işçi ağır yaralı, 1 tutuklu!

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Bafra’da faaliyet gösteren bir otele ait araç park yeri içerisinde meydana gelen iş kazasında 21 yaşındaki işçi ağır yaralandı, bir kişi de tutuklandı.
Bafra'da iş kazası: 21 yaşındaki işçi ağır yaralı, 1 tutuklu!

Polisten yapılan açıklama şöyle: 

"17.08.2024 tarihinde,  saat 11.20 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otele ait araç park yeri içerisinde,  olarak çalışan M.E.(E-56) kullanmakta olduğu  forkliftin ön çatal kısmında bulunan Zafarjon SHAROPOV (E-21), dengesini kaybedip  düşmesi sonucunda forkliftin tekerleğinin karın boşluğundan ve ayak kısmı üzerinden geçmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Zafarjon SHAROPOV  kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında M.E. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."

 

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