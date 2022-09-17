Bafra'da yangın!

16.09.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Bafra Köyü’nün kuzey kısmında bulunan elektrik trafosunun aşırı yüklenmesi neticesinde elektrik tellerinden atılan kıvılcımlardan dolayı üç ayrı noktada yangın meydana gelmiştir. Yangınlar İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangınlar sonucu toplam 7 dönüm arazi içerisindeki kuru otlar ve 4 adet zeytin ile 2 adet harnup ağaçları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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