Baf’ta 100 Bin Euroyu Aşan Hırsızlık

Baf’a bağlı Tala ve Konia bölgesinde bulunan iki ayrı evden, toplam değeri 100 bin Euro’dan fazla nakit para ve ziynet eşyası çalındığı belirtildi.

Baf’a bağlı Tala ve Konia bölgesinde bulunan iki ayrı evden, toplam değeri 100 bin Euro’dan fazla nakit para ve ziynet eşyası çalındığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Tala bölgesindeki eve giren iki hırsızın, 82 yaşındaki kadın ev sahibini bıçakla tehdit ederek40 bin Euro değerinde ziynet eşyası, 25 bin sterlin ve içerisinde 5 kredi kartının bulunduğu cüzdanı çaldığını yazdı.

Gazete, Konia bölgesinde, ev sahibi evde yokken eve giren hırsız veya hırsızların ise, 60 bin Euro nakit para ile bir adet güvenlik kamerası çaldığını belirtti.