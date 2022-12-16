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Baf'ta 23 Yaşındaki genç 6 kişi tarafından kaçırıldı!

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Baf’ta meydana gelen bir olay sonucunda, 27 yaşındaki bir kişinin 23 yaşındaki bir kişiyi kaçırmaktan arandığını duyurdu.
Baf'ta 23 Yaşındaki genç 6 kişi tarafından kaçırıldı!

“ Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarında yasa dışı bir şekilde kaldığının tespit edilmesinin ardından, kaçırılan kişinin de polis tarafından tutuklandığını kaydeden gazete, 23 yaşındaki kişinin, yolda yürüdüğü esnada, Afrika uyruklu 6 kişi tarafından bir arabaya bindirilip darp edildiğini ve cüzdanının da çalındığını kaydetti.

Olayın ardından polisin olay yerinde bulduğu cep telefonu vasıtasıyla 23 yaşındaki şahsı tespit ettiğini, daha sonra ise olay esnasında kullanılan aracı ele geçirdiğini yazan gazete, araçta 23 yaşındaki şahsa ait para cüzdanını da bulunduğunu belirtti.

Haberde, polisin aracın sahibi olan 27 yaşındaki yabancı uyruklu kişiyi aradığı ve bu kişi aleyhinde tutuklama emri çıkardığı da ifade edildi.

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