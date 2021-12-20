Baf’ta 24 saat içinde 2 ölümlü trafik kazası yaşandı. Dün gece saat 9 sularında ‘Universal’ bölgesindeki bir yolda yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Andrula Papahristoforu’ya araba çarptı. Papahristoforu’ya çarpan aracın sahibi 60 yaşındaki kadını kanlar içinde yolun ortasında bırakıp kaçtı.

Alınan bilgilere göre arasın beyaz bir salon araba olduğu belirtildi. 60 yaşındaki kadın derhal ambulansla Baf Hastanesi’ne götürüldü ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece yarısından yarım saat önce yaşamını yitirdi. Baf trafik şubesi kazanın hangi koşullarda yaşandığını araştırıyor.