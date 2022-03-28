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Baf’ta 37 Yaşındaki Bir Şahıs, Polis Memurunu Yaraladı

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Baf’ta 37 Yaşındaki Bir Şahıs, Polis Memurunu Yaraladı
Baf’ta 37 Yaşındaki Bir Şahıs, Polis Memurunu Yaraladı

Baf’ta dün meydana gelen bir olayda, 37 yaşındaki bir şahsın, bir polis memurunun yaralanmasına neden olduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, cuma gecesi Baf’ta meydana gelen olayda, 37 yaşındaki şahsın kullandığı aracın polis tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu ve bahse konu şahsın, polisin kendisini arabadan inmeye çağırdığı esnada aracını hareket ettirip polis memurunu sürüklediğini yazdı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gazete 37 yaşındaki şahsın ise tutuklanarak gözaltına alındığını ekledi.

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