Baf'ta bıçaklı saldırı!

Haravgi gazetesi, 23 yaşındaki şahsın saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını ve vücudunda darp izleri ile bıçak yarası tespit edildiğini yazdı.
Haberde, bıçaklı saldırı olayına karışanlardan birinin Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak ikamet ettiğinin tespit edildiği ve gözaltına alınan kişilerin mahkemeye çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.
-PEO binasındaki afişlere saldırı
Gazete, bir diğer haberinde ise Strovolo’da bulunan PEO binasında önceki gün, iki kişinin, Başkan adayı Andreas Mavroyannis’in afişlerini sökerek parçaladığını ve şömineye attığını, duvarda asılı fotoğraf çerçevelerini kırdığını ve Nazım Hikmet’e ait posteri yırttığını yazdı.
Haberde, AKEL’den konuyla ilgili açıklama yapılarak, olayın kınandığı belirtildi.
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