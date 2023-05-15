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Baf'ta bir ağılda kafatası bulundu

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Baf’ta dün bir ağılda insana ait kafatası bulunduğu, polisin olayla ilgili araştırma başlattığı belirtildi.
Baf'ta bir ağılda kafatası bulundu

Haravgi gazetesi, Baf Polisi yetkilisi Mihalis Nikolau’nun, Kolonis-Marathunda köyleri arasındaki bir ağılın dışında 14 Mayıs Pazar günü  insana ait olduğu belirtilen kafatası bulunduğunu yazdı.

Habere göre Nikolau, kafatasının bölgede başıboş gezen köpekler tarafından getirildiği ihtimali üzerinde durulduğunu, buna bağlı olarak polisin bölgede geniş çaplı arama başlattığını söyledi.

Nikolau açıklamasında ayrıca, diğer unsurların da bulunması için polisin, polis köpekleri ve sivil savunma ekipleri ile birlikte çalıştığını ifade etti.

Nikolau, daha ileri tetkik için kafatasının inceleneceğini de belirtti.

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