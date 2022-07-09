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Baf’ta bir apartmanın balkonu yıkıldı, üç işçi ağır yaralandı

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Baf’ta geçtiğimiz günlerde, eski bir apartmanın üçüncü katında bulunan balkonun yıkıldığı ve olayda, üç işçinin ağır yaralandığı bildirildi.
Baf’ta bir apartmanın balkonu yıkıldı, üç işçi ağır yaralandı

Baf’ta geçtiğimiz günlerde, eski bir apartmanın üçüncü katında bulunan balkonun yıkıldığı ve olayda, üç işçinin ağır yaralandığı bildirildi.

Politis gazetesi, işçilerin havanın sıcak olması nedeniyle balkonda yattıklarını ve gece yarısı saat 02.00 sularında balkonun yıkılmasıyla, işçilerin zemine düşerek yıkıntılar altında kaldıklarını ve ağır yaralandıklarını yazdı.

Gazete, balkonun altında park halinde bulunan araçta da büyük maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

Haberde, işçilerin Baf Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü; ancak durumlarının ciddi olduğu ifade edildi.

Gazete, yaşanan bu olayın eski binaların balkonlarının oluşturduğu tehlikeleri gündeme getirdiğini ve eskiyen binalara bakım yapılmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu yazdı.

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