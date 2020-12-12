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Baf’ta Bir Evde Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Baf bölgesinde, 40 yaşındaki bir kadın ile 17 yaşındaki oğlunun yaşadığı evde, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği haber verildi.
Baf’ta Bir Evde Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Baf bölgesinde, 40 yaşındaki bir kadın ile 17 yaşındaki oğlunun yaşadığı evde, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği haber verildi.

Aldığı bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin, geçtiğimiz perşembe akşamı bahse konu eve operasyon düzenlediğini ve operasyon sonucunda anne ile oğlunun tutuklandığını yazan Fileleftheros gazetesi, evde yapılan aramada ise 916 gram kenevir, 74 gram kokain, 62 gram metamfitamin aynı zamanda uyuşturucu ticaretiyle ilgili olup olmadığı araştırılan 10 bin Euro’luk bir meblağ bulunduğunu kaydetti.

Evde altından paralar da tespit edildiğini ve bunların nereden geldiğinin araştırıldığını da kaydeden gazete, anne ile oğlunun tutuklandığını ve polisin araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

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