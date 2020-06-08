BAF’ta bir kadına ve köpeğe şiddet uygulandığını gösteren video tepkiye neden oldu

Baf’ta meydana gelen ve bir kadınla, kadını korumaya çalışan köpeğe fiziksel şiddet uygulandığını gösteren videonun, şok ve öfkeye neden olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayımlanan videoda, bir adamın, bir dairenin balkonunda bir kadına ve kadını korumaya çalışan köpeğine şiddet uyguladığının görüldüğünü yazan Alithia gazetesi, Rum polisinin, söz konusu kişiyi aradığını ve olayı araştırmakta olduğunu bildirdi.

Olaya şahit olan komşuların polisi çağırdıklarını, fakat adamın olay yerinden kaçtığını ve şu an polis tarafından aranmakta olduğunu kaydeden gazete, kadının hastaneye sevk edildiğini, öte yandan artık güvenli bir yerde bulunduğunu ekledi.

Haberde, kadının taburcu olmasının ardından polise ifade verdiği ve bahse konu adam aleyhinde tutuklama emri çıkarıldığı da kaydedildi.