Baf'ta bir kiloya yakın kokain ele geçirildi

“Fileleftheros” internet sayfasına göre, Rum Narkotik Şube polisleri, bir ihbar üzerine Baf’ta 25 yaşındaki şahsın aracında yaptığı aramada 905 gram kokain ele geçirdi.
Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
“Fileleftheros” internet sayfasına göre, Rum Narkotik Şube polisleri, bir ihbar üzerine Baf’ta 25 yaşındaki şahsın aracında yaptığı aramada 905 gram kokain ele geçirdi.
Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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