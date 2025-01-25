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Baf'ta bir kiloya yakın kokain ele geçirildi

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Rum polisinin, tasarrufunda 905 gram kokain bulunduran 25 yaşındaki erkek şahsı tutukladığı belirtildi.
Baf'ta bir kiloya yakın kokain ele geçirildi

“Fileleftheros” internet sayfasına göre, Rum Narkotik Şube polisleri, bir ihbar üzerine Baf’ta 25 yaşındaki şahsın aracında yaptığı aramada 905 gram kokain ele geçirdi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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