Baf’ta Bir Tarihi Han Daha Restore Edilecek

Baf’ta “Fellahoğlu Mahallesinde” bulunan bir tarihi hanın restore edilerek kullanıma açılması planlanıyor.



Fileleftheros gazetesi, “Baf Belediyesi’nin, Fellahoğlu Mahallesi’nde” bulunan tarihi bir hanın restore edilerek kullanıma açılabilmesi için 136 bin Euro’luk ihaleye çıktığını yazdı.



Gazete, Baf Belediyesi’nin daha önce “İbrahim Hanı’nı” benzer şekilde restore ederek şehre kazandırdığını belirtirken, Fellahoğlu Mahallesi’ndeki hanın ise, 150 yıl öncesinde şehirde hizmet veren dört handan bir tanesi olduğunu aktardı.