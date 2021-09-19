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Baf'ta büyük yangın

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Baf'ta büyük yangın çıktı
Baf'ta büyük yangın

Yangın Pazar günü saat 11:50 civarında başladı ve şu anda iki cepheden alevlerle mücadele etmek için sahada altı itfaiye aracı ve dört helikopter var.

İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, Ikaros 2 acil durum planının harekete geçirildiğini söyledi.

Helikopterlerden ikisi yangına müdahale etmeye çalışıyor ve geri kalan ikisi polis ve ulusal muhafızlardan bu girişimi koordine ediyor.

Yangının çıkış nedeni daha sonra incelenecek.

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