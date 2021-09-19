Baf'ta büyük yangın

Yangın Pazar günü saat 11:50 civarında başladı ve şu anda iki cepheden alevlerle mücadele etmek için sahada altı itfaiye aracı ve dört helikopter var.
İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, Ikaros 2 acil durum planının harekete geçirildiğini söyledi.
Helikopterlerden ikisi yangına müdahale etmeye çalışıyor ve geri kalan ikisi polis ve ulusal muhafızlardan bu girişimi koordine ediyor.
Yangının çıkış nedeni daha sonra incelenecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.