Baf'ta büyük yangın

Yangın Pazar günü saat 11:50 civarında başladı ve şu anda iki cepheden alevlerle mücadele etmek için sahada altı itfaiye aracı ve dört helikopter var.

İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, Ikaros 2 acil durum planının harekete geçirildiğini söyledi.

Helikopterlerden ikisi yangına müdahale etmeye çalışıyor ve geri kalan ikisi polis ve ulusal muhafızlardan bu girişimi koordine ediyor.

Yangının çıkış nedeni daha sonra incelenecek.