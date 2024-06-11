BAF'ta çıkan yangın nedeni ile köy boşaltıldı

Baf bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle Salı günü Psathi köyü boşaltıldı.



İtfaiyeye göre yangın kuru otların ve alçak bitki örtüsünün bulunduğu bir alanda çıktı, ancak kesin nedeni henüz belirlenemedi.



Baf'tan dokuz itfaiye aracı yangına müdahale ederken, bir yangın söndürme uçağı da su püskürterek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının şiddetlenmesi üzerine biri Ulusal Muhafızlardan, ikisi Ürdün'den olmak üzere üç helikopter de bölgeye sevk edildi.



Daha fazla tahliyeye ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı polis olay yerinde bulunmaktadır.

Yangın şu anda Polemi, Ayios Dimitrianos, Psathi, Drymou, Yolou ve Drymia köyleri arasında devam etmektedir.

