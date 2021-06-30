  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Baf’ta Gece Yarısı Başlayan Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

» »
Baf’ın Kalokedara-Trahipedula köyleri arasındaki erişimi zor arazide 00.01 sularında yangın çıktı, gece boyunca kontrol altına alınamayan yangına sabah iki yangın söndürme helikopteri destek vermeye başladı.
Baf’ta Gece Yarısı Başlayan Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Baf’ın Kalokedara-Trahipedula köyleri arasındaki erişimi zor arazide 00.01 sularında yangın çıktı, gece boyunca kontrol altına alınamayan yangına sabah iki yangın söndürme helikopteri destek vermeye başladı.

Rum haber kaynaklarına göre, gece yarısından sonra ulaşılması zor arazide, kuru otlar ve yabani bitki örtüsünün tutuşmasıyla başlayan yangına önceleri polis ve itfaiye ekipleri 4 tam teçhizatlı araçla müdahale etti.

Sabaha kadar devam eden mücadelede kontrol altına alınamayan yangına, sabahın ilk saatleri itibarıyla iki de yangın söndürme helikopteri katıldı. Yangının geniş bir alana yayılması ve kontrol altına alınamaması nedeniyle Limasol ve Larnaka kazalarından arazöz ve insan gücü ile takviye edilen söndürme çalışmaları RMMO, Polis, Orman Dairesi ve İngiliz Üslerine ait hava araçları da destek veriyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Hükümet Sözcüsü, BM Genel Sekreteri’nin Türkiye’nin iki devletli çözüm talebini reddetmesi konusunda memnun27 Haziran 2021 Pazar 12:16
  • Anastasiades, AB’nin Güney Kıbrıs’ın görüşlerine dayanışma ve desteğinden memnun olduğunu belirtti26 Haziran 2021 Cumartesi 09:06
  • Ürdün Kralı yakında Kıbrıs’ı ziyaret edecek26 Haziran 2021 Cumartesi 09:02
  • Güney Kıbrıs ve Ürdün savunma sektöründe işbirliğini artırmaya yönelik ortak irade belirttiler26 Haziran 2021 Cumartesi 08:58
  • Güney kıbrıs’ta artan vaka sayısı endişe yaratıyor... 5 hint varyantı tespit edildi25 Haziran 2021 Cuma 10:49
  • Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades Brüksel’de BM GS ile görüşecek25 Haziran 2021 Cuma 09:49
  • Güney Kıbrıs havaalanlarında1 Temmuz’dan itibaren AB Dijital Sertifikası kabul edilecek25 Haziran 2021 Cuma 09:44
  • Yorgos Gavriel’in Hak ve Özgürlüklerine Saygı Gösterilmeli, Hakkındaki Yasadışı Suçlamalar Derhal Kaldırılmalıdır!22 Haziran 2021 Salı 16:32
  • Güney Kıbrıs'ta 61 yeni vaka20 Haziran 2021 Pazar 20:41
  • Güney Kıbrıs’ın nüfusun yüzde 65’inin birinci doz aşı yapılması hedefine yaklaştığı bildirildi19 Haziran 2021 Cumartesi 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti