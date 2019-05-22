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Baf’ta iki bombalı saldırı

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Baf’ta Pazartesi günü sabaha karşı iki ayrı bombalı saldırı olayı meydana geldiği bildirildi.
Baf’ta iki bombalı saldırı

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamada, iki saldırının birbiriyle bağlantısı bulunduğunun ve saldırıların arkasında, aralarında uyuşturucunun da olduğu çeşitli vukuatlardan kaynaklanan husumetin bulunduğunun kaydedildiğini yazdı.

Haberde, bombalı saldırılardan birinin 57 yaşındaki bir şahsın, diğerinin de 21 yaşındaki bir şahsın ikametgahına yapıldığı belirtilirken, çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldiği, ancak can kaybı olmadığı ifade edildi.

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