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Baf’ta İki Dairede Yapılan Aramada Uyuşturucu Ve Çalıntı Eşyalar Ele Geçirildi

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Baf’ta İki Dairede Yapılan Aramada Uyuşturucu Ve Çalıntı Eşyalar Ele Geçirildi
Baf’ta İki Dairede Yapılan Aramada Uyuşturucu Ve Çalıntı Eşyalar Ele Geçirildi

Rum polisinin Baf bölgesinde iki ayrı apartman dairesinde yaptığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile çalıntı mallar ele geçirildiği ve olayla ilgili olarak 4 kişinin tutuklandığı haber verildi.


Fileleftheros gazetesi, 44 yaşındaki bir şahsın kaldığı dairenin balkonunda toplam ağırlığı 101 gram olan metamfetamin, 54,5 gram hint keneviri, 3 gram kokain ve ecstasy hapı olduğuna inanılan 54 tablet bulunduğunu yazdı.


Evin salonunda metamfetamin olduğu düşünülen 40 gramlık madde bulunduğunu da kaydeden gazete, dairede ayrıca 164 takı, 26 saat ve 9 diz üstü bilgisayar bulunduğunu kaydetti.


Gazete 24 yaşındaki şahsın evinde yapılan aramada ise, 28 cep telefonu, 4 diz üstü bilgisayar, iki elektronik cihaz ve bir GPS cihazı aynı zamanda 1200 Euro bulunduğunu belirtti.


Gazete 44 yaşındaki şahıs ile polisin arama yaptığı sırada evde bulunan 41, 35 ve 24 yaşlarındaki şahısların Baf Kaza Mahkemesine sevk edildiklerini ve 6 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini ekledi.

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