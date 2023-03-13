  • BIST 5.339,28
  • Altın 1149.334
  • Dolar 18.9704
  • Euro 20.2451
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHatay ve Malatya'da Deprem

Baf’ta Kayalıklarda Kadın Cesedi Bulundu

» »
Baf’taki Gavur Taşı olarak bilinen Afrodit Kayalıkları’nda geçen gün bulunan cesedin Baf sakini 28 yaşındaki Ukraynalı bir kadına ait olduğu belirtildi.
Baf’ta Kayalıklarda Kadın Cesedi Bulundu

Alithia gazetesi, Ukraynalı kadının, yine Ukraynalı bir arkadaşıyla bulunduğu bölgede bir an dengesini kaybederek boşluğa düştüğünü yazdı.

Kadına ait cesedin, bölgenin sarp olması nedeniyle polis helikopteriyle çıkarıldığını yazan gazete, kadının ölüm koşullarının belirlenmesine dair polis araştırmasının sürdüğünü belirtti.

Polisin elindeki görgü tanıklarının kazadan bahsettiğini belirten gazete, 28 yaşındaki kadının yanında olan  arkadaşının da sorgulandığını, onun da kadının düştüğü yönünde ifade verdiğini yazdı.

Gazete, kadının arkadaşının üzerinde sıyrıklar bulunduğunu, bunların kadına yardım etmek için kayalıklardan inerken olduğundan söz ettiğini belirtti.

Gazete, kadına yönelik yapılan ilk tetiklerde alkol ve uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığına dair bilgilerin de olduğunu yazdı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde devlet gelirlerinde artış11 Mart 2023 Cumartesi 15:39
  • Rum İstihbarat Teşkilatın’da görev değişikliği11 Mart 2023 Cumartesi 14:25
  • Nikos Hristodulidis, RMMO’nun caydırıcılık gücünün artırılacağını açıkladı11 Mart 2023 Cumartesi 12:52
  • Colin Stewart: Tatar ile Hristodoulidis olumlu bir atmosfer yakaladı10 Mart 2023 Cuma 19:34
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı10 Mart 2023 Cuma 12:31
  • Güney Kıbrıs’ta şiddet mağdurlarının yüzde 75’i kadınlar ve kız çocukları09 Mart 2023 Perşembe 16:48
  • Güney Kıbrıs’taki devlet okullarının yüzde 90’ı depreme dayanıklı09 Mart 2023 Perşembe 16:13
  • Güney'de 1590 mülteci ülkelerine iade edildi09 Mart 2023 Perşembe 15:20
  • Hristodulidis, Avrupa Birliği’nden siyasi yetkililerin Kıbrıs sorununa müdahil olmasını önerecek08 Mart 2023 Çarşamba 16:44
  • Annita Dimitriu, kendisi aleyhindeki sahte haberler nedeniyle polise şikayette bulundu07 Mart 2023 Salı 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti