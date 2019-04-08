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Baf'ta meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi!

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Baf'ta meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi!
Baf'ta meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi!

Baf’ta bu sabah meydana gelen iş kazasında yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi.

Baf’ın Androlykos köyü yakınlarındaki bir taş ocağında ağır iş makinesi kullanan bir işçi, büyük miktarda kaya ve toprak altında kaldı.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen yabancı uyruklu işçi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

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