  • BIST 5.492,81
  • Altın 1088.388
  • Dolar 18.7098
  • Euro 19.9011
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Baf'ta patlayıcı madde bulundurmaktan gözaltına alındı!

» »
Baf’ta 26 yaşındaki şahıs tasarrufunda patlayıcı madde bulundurmaktan gözaltına alındı.
Baf'ta patlayıcı madde bulundurmaktan gözaltına alındı!

Baf’ta dün sabaha karşı meydana gelen bir olayda, polisin 26 yaşındaki bir şahsı, tasarrufunda patlayıcı madde bulundurmaktan ötürü tutukladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, 26 yaşındaki şahsın aracının polis tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu ve araçta 18 adet dolu silah mermisi, 40 adet maytap, bir adet tehlikeli gaz fırlatıcısı aynı zamanda bir adet sivri uçlu bıçak tespit edildiğini yazdı.

Gazete polis tarafından tutuklanan ve dün sabah mahkemeye sevk edilen şahsın 2 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Başkanlık seçimi için 40 günlük takvim resmen başladı24 Aralık 2022 Cumartesi 15:42
  • Yeni Başpiskopos Baf Metropoliti Yeorgios24 Aralık 2022 Cumartesi 15:05
  • Anastasiadis’ten Kıbrıs sorunu açıklaması: Başaramadık24 Aralık 2022 Cumartesi 14:32
  • Makarios Hastanesi’nde yeni bir Strep A vakası24 Aralık 2022 Cumartesi 13:24
  • Çidan cinayetinin sebebi kuşkulanmakmış!23 Aralık 2022 Cuma 14:59
  • Güney Kıbrıs'ta Mavi Dil Hastalığı Saptandı23 Aralık 2022 Cuma 14:01
  • Güney Kıbrıs'ta Bir Haftada 2 bin 947 Yeni Vaka23 Aralık 2022 Cuma 13:40
  • Güney'de Yılbaşı sofrası el yakıyor23 Aralık 2022 Cuma 11:05
  • Rum Sayıştay Başkanlığı’ndan Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili özel rapor22 Aralık 2022 Perşembe 17:41
  • Güney Kıbrıs'ta Yaşayan 4 Yaşındaki Çocuğun Durumu Ciddi22 Aralık 2022 Perşembe 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti