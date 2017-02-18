Baf’ta son 10 ayda 50 Kıbrıs Türk malı geri alındı

Baf Kaymakamı Meri Lambru, son 10 ay içerisinde, 50 Kıbrıs Türk malının, ikinci bir Kıbrıs Türk malını elinde bulunduran Rum ailelerden veya bir Kıbrıs Türk malına keyfi olarak el koyan kişilerden geri alındığını açıkladı.

Baf Kaymakamı Meri Lambru, son 10 ay içerisinde, 50 Kıbrıs Türk malının, ikinci bir Kıbrıs Türk malını elinde bulunduran Rum ailelerden veya bir Kıbrıs Türk malına keyfi olarak el koyan kişilerden geri alındığını açıkladı.

Alithia gazetesi, Lambru’nun, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yasa dışılıkların önüne geçilmesi ile ilgili planın işlemekte olduğunu ve sadece Baf bölgesinde değil, diğer bölgelerde de bu planı devreye soktuklarını söylediğini yazdı.