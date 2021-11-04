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Baf'ta tutuklama!

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Baf polisi, 33 yaşındaki bir kadını tutuklarken, 26 yaşındaki bir erkek yasadışı patlayıcı bulundurma ve yasadışı mal bulundurmakla ilgili olarak aranıyor.
Baf'ta tutuklama!

Baf polisi, 33 yaşındaki bir kadını tutuklarken, 26 yaşındaki bir erkek yasadışı patlayıcı bulundurma ve yasadışı mal bulundurmakla ilgili olarak aranıyor.

Baf polis sözcüsü Michalis Ioannou Perşembe günü erken saatlerde basına verdiği demeçte, kadının evinde yaptığı aramada polis memurlarının beş adet av tüfeği fişeği, sekiz adet 64 mm fişek ve bir büyüteç bulmasının ardından tutuklandığını söyledi.

Polis ayrıca çalıntı olduğu anlaşılan bir motosiklet buldu.

Polis sorgusunda kadın, eşyaların birlikte yaşadığı 26 yaşındaki bir erkeğe ait olduğunu iddia etti.

Aranan şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

Cyprus Mail

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs

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